Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Gölbaşı'nda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma programları kapsamında Eymir Gölü çevresinde yürüyüş düzenlendi.



Sarıkamış şehitlerinin anısına Eymir Gölü çevresinde düzenlenen yürüyüş, Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhan Başoğlu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin ve AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanı Tarık Kuyrukçu'nun da yer aldığı çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.



Eymir Gölü Dinlenme Tesisleri önünden başlayarak Gölbaşı Şehitler Parkı'nda sona eren yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, "Vefakar gençlik fedakar ecdadını unutmayacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.



Yürüyüş sonunda katılımcılara çay ve yemek ikramı yapıldı.



Anma etkinliği kapsamında protokol üyeleri ile yürüyüşe katılan bir grup gençle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını da ziyaret etti.