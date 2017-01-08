Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Şırnak'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi önünde toplanan vatandaşlara atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.



Merkezin önünde başlayan yürüyüş, Şırnak Şehir Stadyumu'nda son buldu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, "Bu topraklar kolay kolay kazanılmadı. Kolay kolay bugünlere gelmedik. Allah devletimize milletimize güç kuvvet versin. Ordumuza kuvvet versin" ifadelerini kullandı.



Etkinlik, şehitler için yapılan duanın ardından sonlandı.