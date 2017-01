Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.



Balıkesir'de, Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



Cami önünde toplanan katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından atkı ve bere dağıtıldı. Kalabalık, askerlerin ve öğrencilerin taşıdığı Türk bayraklarının ardından yürüyüşe geçti. Kurtdereli Spor Salonu önünde sona eren yürüyüş sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Balıkesir Gençlik Merkezi Kişisel Gelişim Grubu öğrencileri de işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.



Okunan duaların ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil İbrahim Koyuncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kutlu yürüyüşünün hiçbir zaman durmayacağını söyledi.



Geçmişini bilmeyen nesillerin geleceğini başkalarının yazacağını ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:



"Bizler milletçe Sarıkamış'ta ecdadın yürüdüğü, nefeslerin donduğu, yüreklerindeki vatan aşkının onlara rehber olduğu noktada onlar gibi yürümeye devam edeceğiz. Sevgili gençler, sizler bunun en büyük teminatısınız. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Şanla ve şerefle dolu tarihini bilen gençlerimiz, vatanı için kol kola, omuz omuza 102 sene evvel Sarıkamış'ta ecdadı nasıl yürüdüyse yine aynı şekilde yürüyecektir. Allah milletimize birlik ve beraberlik içinde nice seneler kol kola yürümeyi nasip eylesin."



Kütahya



Kütahya'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı anma programları kapsamında düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ile öğrenciler yaklaşık 3 kilometre yürüdü.



Etkinlikler kapsamında, Zafer Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci grubu, Türk bayraklarıyla yürüyerek Gençlik Merkezi'ne ulaştı.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı konuşmada, Sarıkamış ile bütün şehitler için düzenlenen programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Şehitlerin en büyük fedakarlığı yaparak en üst rütbeye ulaştığını aktaran Nayir, şöyle konuştu:



"Sarıkamış şehitlerimize olan vefa duygularımızı göstermek üzere bir aradayız. Bizlerin bu topraklar üzerinde özgür, bağımsız ve mutlu yaşantımızın kıymetini anlayabilmek için tarihimize dönüp bakmamız gerekiyor. Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Dumlupınar'ı anlamamız, orada şehit düşenleri anmamız ve oradaki fedakarlığı anlamamız gerekiyor."



Vali Nayir, aynı şekilde 15 Temmuz'da milli iradeyi hakim kılmak için verilen mücadeledeki şehitleri ve gazilerin anılması gerektiğini de belirtti.



Program, Sarıkamış belgeselinin izlenmesi, şehitler için dua edilmesi ve ikramların ardından sona erdi.



Simav ilçesinde de Akbaldır Stadyumu'nda toplanan gençler, kar yağışı altında Simav Gençlik Merkezi'ne kadar yürüdü.



Bilecik



Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında Bilecik'te yürüyüş düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve diğer ilgililer saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.



Vali Elban, burada yaptığı konuşmada, sadece birinci dünya savaşında, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve diğer birçok cephede 500 binin üzerinde vatan evladını şehit verdiklerini anımsattı.



Bunlardan en dramatiğinin Sarıkamış olduğunu ifade eden Süleyman Elban, şöyle konuştu:



"Mevcut iklimin 5 katı daha soğuk iklimde ama yiyeceği, üzerinde yeterli kıyafeti olmadan çok zor şartlar altında vatan müdafaası için görev yapan kahraman askerlerimiz maalesef elim şekilde şehit olmuşlardır. Bugün de ülkemizin dört bir yanında gerek Mehmetçikimiz, gerekse polislerimiz yine bu zor şartlarda vatan savunması için görev yapmaya devam ediyorlar. İnsanımıza ne zaman vatan savunması ile ilgili bir görev düşse, birinci dünya savaşı olur, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs ve 15 Temmuz oluyor vatan için her türlü fedakarlığı yapacağını gösteriyorlar. Biz de hem şehitlerimize bir saygı nişanesi hem de şu anda soğuk şartlarda ülkemizin dört bir yanında hatta Suriye'de, Irak'ta görev ifa eden Mehmetçikimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu, onları anladığımızı, her an için bizde onlar gibi Mehmetçik ve şehit olacağımızı göstermek için buradayız. Bu anlamlı yürüyüşte onları bir nebze paylaşmak, destek olmak istiyoruz."



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız da Türk tarihinde zaferler kadar acıların da yer tuttuğunu belirterek, birçok yerde şehit olan Anadolu çocuklarının destansı mücadelesinin anlatıldığını söyledi.



Yaklaşık bin 500 kişilik grup, "Sarıkamış Türküsü" eşliğinde, ellerinde Türk bayraklarıyla Şeyh Edebali Türbesi'ne geldi. Burada yapılan duanın ardından katılımcılara çorba ikram edildi.