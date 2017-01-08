Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Konya, Karaman ve Aksaray'da anma yürüyüşleri düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Konya Atatürk Stadı önünde toplanan grup, Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker için Türk bayrağı ve pankart açtı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce dağıtılan ay yıldızlı bere, atkı ve eldivenleri takan grup, soğuk ve karlı havaya aldırış etmeden kent meydanına kadar yürüdü.





Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, etkinliğe ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşün 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini anımsattı.



Sarıkamış Harekatı'nın, Türk tarihinin acı veren olaylarından biri olduğuna dikkati çeken Ersöz, "'Bu vesileyle Sarıkamış'taki ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Gençlerimiz, sporcularımız ve camiamızla vatan, bayrak, namus için ve iman için devletimizin ve milletimizin yanında hainlerin ve teröristlerin karşısında duracağız." dedi.



Karaman



Karaman'da da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi. Kemal Kaynaş Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehidim hakkını helal et bize" sloganları atıldı. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Yürüyüşe katılanlara yağlı buğday çorbası ikram edildi.



Aksaray



Aksaray'da ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma programları kapsamında düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin kişi 4 kilometre yürüdü.



15 Temmuz Milli İrade Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci ve vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Kar yağışı altında devam eden yürüyüşü Aksaray Şehitliği'nde sonlandıran grup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan yaptığı açıklamada, Sarıkamış şehitlerini yad etmek ve o günleri gençlere hatırlatmak için yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.



Etkinliğin sabah namazıyla ve yapılan dualarla başladığını belirten Alkan, "Anma etkinliğimiz, şehitliğimize kadar gençlerimizle beraber Sarıkamış'ı hatırlatacak şekilde kar yağışının altında gerçekleşti. Bütün katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın. Hem Sarıkamış şehitlerimizi hem de son zamanlara içimizi acıtan olaylardan dolayı şehit olanlara Allah rahmet eylesin. Bizleri de onların izinde daim kılsın." diye konuştu.



Etkinliğin ardından öğrenciler, çevrede bulunan polislerle fotoğraf çektirdi.