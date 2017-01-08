Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Ladik ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Ladik Atatürk İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle Fındıklı mevkisine kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atan vatandaşlar, burada şehitler için dua etti.



Vatandaşlar yoğun kar yağışı altında 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.



Yürüyüşe, Ladik Kaymakamı Engin Tok, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Güven Özyurt, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.