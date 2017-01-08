Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Bitlis, Muş ve Hakkari'de Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sarıkamış Şehitlerini Anma ve Bayraklı Kayak Etkinliği"ne katılmak isteyen ve aralarında Bitlis, Muş ve Bingöl'den gelen kayakçıların da olduğu yüzlerce kişi, Nemrut Dağı'ndaki bir otelin önünde bir araya geldi.



Ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak, Nemrut Kayak Merkezi'ne kadar yürüyen gruptaki kayakçılar, kayak merkezinin zirvesinde açtıkları Türk bayrakları eşliğinde gösteri yaptı. Temsili olarak asker kıyafeti giyen sporcular, gösteri sonrası Bitlis Valisi Ahmet Çınar'a sancak, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirlerin de okunduğu etkinlikte, Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Törehan Serdar, Sarıkamış Harekatı'nı anlattı.



Vali Çınar da 90 bin Sarıkamış şehidinin, bu vatanı ebedi kılmak için canlarını feda ettiğini ifade ederek, "Taktik, plan ve hesap hatası, ne olursa olsun o ecdadımız ve şehitlerimiz, ettikleri yemine sadık kalarak bu vatanı bize ebedi kılmak için canlarını feda ettiler. Çetin bir kış günü dağlarda, karda ve bütün milli değerlerimizi ifade eden bayrak için canlarını feda ettiler." dedi.



Mehmet Akif Ersoy'un "tek dişi kalmış canavar" olarak tanımladığı devletlerin 100 yıl önce bütün milli onuru ve haysiyeti çiğneyerek, vatanı elden almak için geldiğini anımsatan Çınar, "100 yıl önce kendileri gelmişti şimdi ise kurdukları örgütlerle geliyor. Ancak biz o tek dişi kalmış canavarın dişini kıracağız. Türkiye, Müslüman olmayan ülkeler dahil hepsinin duasını da alıyor. Yeni dünyada, dünyanın huzuruna kavuşması için Türkiye'nin güçlü devlet olması lazım. Biz devlerle boğuşurken, bizim paçamıza yapışanlar var. En son FETÖ dahil. Dolayısıyla hepimizin bunu görmesi lazım. Vuruldukça büyüyoruz. Millet olarak tarihten ibret aldık, asla o kötü tarih tekrarlanmayacak."



Çınar, her uğruna ölünen davanın kutsal olmadığını, vatan için ölmenin esas olduğunu vurgulayarak, geberip gidenlerden olmamak için gelecek nesillere sahip çıkacaklarını söyledi.



Programa, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Hakkari



Hakkari'de de Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde anma yürüyüşü düzenlendi.



Şibekör tepesinden başlayan 3 kilometrelik yürüyüşte Mehmetçiğin taşıdığı Türk bayrağının arkasından giden kalabalık, yer yer bir metre kalınlığı aşan karda zorlu anlar yaşadı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua etti.



Toprak ve beraberindekiler daha sonra kayak merkezinde şehitlerin kardan yapılan anıtlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirip Gençlik Merkezinin hazırladığı fotoğraf sergisini gezdi.



Vali Toprak burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle Hakkari'de polis, asker, gençler ve vatandaşlarla anma yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.



"Bugün gördüğünüz gibi Ocak 1915'tekine benzer şekilde soğuk, kar ve tipi var." ifadelerini kullanan Toprak, "Biz de bu vesileyle atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini, nelere katlandıklarını ve vatan, millet, bayrak uğruna nasıl şehit olduklarını hep beraber idrak etmiş olduk. Biraz da olsa onların zorluklarını anıp, ne kadar büyük fedakarlık yaptıklarını bütün duygularımızla hissettik." dedi.



Bu toprakların kolay kazanılmadığına dikkati çeken Toprak, "Bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay elimizde durmuyor. Bugün hala hain emelleri üzerimizde gerçekleştirmeye çalışanlar var. Fakat şanlı tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra da hiç bir hain amacına ulaşamayacak. Bu gençlerimiz, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, kardeşlerimiz olduğu müddetçe bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak ve biz bugün olduğu gibi birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde devletimizi çok daha huzurlu, sağlıklı, güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız." diye konuştu.



Yürüyüşe, Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, polis, asker, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Muş



Muş'ta ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği programa katılan binlerce vatandaş, Valilik önünden Gençlik Merkezine kadar yürüdü.



Soğuk havaya rağmen ay yıldızlı bayraklarla yürüyüşe katılan kalabalık, merkez önünde şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinledi, şehitler için dualar okudu.



Programda konuşan Muş Valisi Seddar Yavuz, Sarıkamış'ta bir ordunun tüm olumsuzluklara rağmen küffara karşı mücadele ettiğini ve sefere çıktığını hatırlattı.



"Bizim görevimiz sefere çıkmaktır, zafer Allah'ındır." şiarıyla cepheye giden askerlere zaferin nasip olmadığını anımsatan Yavuz, "Fakat o şehitlerimiz görevlerini yapmıştır. Allah'a ve Hazreti Peygamber'e kavuşmuştur. Bize hep 'Araplar bizi arkamızdan vurdu. Şu Müslüman millet bize şunu yaptı' diye anlattılar. İşte bu siyonistler, bu küresel güçler her defasında İslam coğrafyasında Müslümanları birbirlerine düşman ettiler. Ancak Sarıkamış Harekatı'nda görevlendirilen bir Arap taburu, aslanlar gibi savaşmış ve asla yerlerini bırakmamışlar, cephelerini terk etmemişlerdir." diye konuştu.



Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biz İslam dünyasındaki herkesi kucaklıyoruz. Bütün etnik kökenleri kucaklıyoruz ve onların varlıklarını, yaşamalarını, elbette savunuyoruz. Ancak bunlar bizim tefrikaya düşmemize, birbirimize düşman olmamıza, zayıf düşmemize asla sebep olmamalıdır. Osmanlı, Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün, Kürt'ün olduğu kadar Arap'ındır. Bugün de Türkiye Cumhuriyet Devleti, Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün, Kürt'ün olduğu kadar Arap'ındır. Gelin Kubbetül İslam'ı güçlendirelim. Bu devleti payidar kılalım. Daha büyük bir Türkiye peşinde koşalım. Küreselleşme ve globalleşme, Avrupa'da ve Amerika'da, diğer devletlerin siyasi sınırlarını kaldıracak kadar birlik ve beraberlik haline getirirken İslam dünyasında küreselleşme ve globalleşme maalesef etnik ve mezhepsel çatışmalara dönüştürülmüştür."



Yürüyüşe, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu müdürleri, öğrenci ile vatandaşlar katıldı.