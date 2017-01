Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüşler yapıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik dolayısıyla Adapazarı ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu önünde toplanan grup, Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker için Türk bayrağı ve pankart açtı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce dağıtılan ay yıldızlı bere, atkı ve eldivenleri takan grup, Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe yürüdü.



"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıp tekbirler getirerek Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan geçen gruba, vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.



Çoğunluğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan grup, burada İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.



Etkinlikte konuşan Gençlik Merkezi Sakarya Şube Müdürü Ali İhsan Çokan, Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua ile son bulan etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikram edildi.



"Milletimiz her türlü tehdidi bertaraf edecek"



Kocaeli'de de çok sayıda kişi sıfırın altında 5 derecede 8 kilometre yürüdü.



Başiskele ilçesindeki Sarıkamış Şehitleri Yürüyüş Parkuru'nda düzenlenen etkinliğe, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cintimar, İl Müftüsü Yusuf Doğan, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Güzeloğlu, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, şehitlerin varlığının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni payidar, Türk milletini sonsuza kadar bahtiyar kılma noktasında en büyük güçleri olduğunu söyledi.



Türk milleti ve devletinin tarihin her döneminde özgür ve bağımsız olarak yaşayan, hiçbir zaman özgürlüğünden ödün vermeden geleceğe doğru büyük yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmüş bir büyük millet ve devlet olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Bu değerlerin temsilcileri olarak bu emanete sahip çıktığımızı, Sarıkamış şehitlerinin tıpkı bizler için o gün yaptığı kahramanlığın temsilcisi olarak bugün burada gösteriyoruz." diye konuştu.



Bu birlik ve beraberlik olduğu sürece devletin ve milletin her türlü tehdidi bertaraf edeceğini vurgulayan Güzeloğlu, ecdadı, şehitleri hiç unutmayacaklarını, rahmet ve bitmeyen bir minnetle anacaklarını dile getirdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da tarihi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, geçmişteki olayların nedenlerinin, sonuçlarının ve çekilen sıkıntıların iyi kavranması durumunda aynı yanlışların yapılmayacağını kaydetti.



Konuşmaların ardından, Sarıkamış harekatında şehit olan askerlerin temsil edildiği bir gösteri sergilendi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın şehitler için yaptırdığı duanın ardından, katılımcılar Türk bayraklarıyla 8 kilometre uzunluğundaki parkuru yürüdü.



Abant Tabiat Parkı'nda yürüyüş



Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Abant Tabiat Parkı'nda eksi 18 derecede yürüyüş düzenlendi.



Parka otobüslerle gelen çok sayıda kişi, buz tutan gölün çevresinde yaklaşık 5 kilometre boyunca yürüdü.



Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan katılımcılar, marşlar söyleyip şiirler okuyarak büyük piknik alanına geldi.



Burada oluşturulan tören alanda grup, kar üstüne yakılan ateşle ısınmaya çalıştı.



Burada, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Yürüyüş, şiir ve Kuran'ı Kerim okunmasının ardından yapılan duayla sona erdi.



Törenin ardından katılımcılara çorba ve ekmek ikram edildi.



Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahir Ertem, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile vatandaşlar ve yüzlerce öğrenci katıldı.



Düzce



Düzce'de de belediye önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı. Öğrenciler, "Donsa da gözyaşları gözlerinde, vatana can feda" yazılı pankart ve dev Türk bayrağı taşıdı.



Sıfırın altında 2 derecede Düzce Şehitliği'ne kadar yürüyen grup, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.





Tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.





Yürüyüşe, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile çok sayıda kişi katıldı.



Bu arada Akçakoca ilçesinde de Çuhallı Çarşısı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup Merkez Camisi'nin önüne kadar yürüdü.



Şehitler için duaların edildiği yürüyüşe Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Direk, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Bartın



Bartın'daki etkinlik, kent merkezindeki Cumhuriyet meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Bartın Valisi Nusret Dirim, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın tarihin en dramatik hadiselerinden birisi olduğunu söyledi.





Grup, ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak şehitliğe yürüdü.





Yürüyüş, şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mahmut Gündüz'ün yaptığı duanın ardından son buldu.



Karabük



Karabük'te de Valilik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Karabük Gençlik Merkezi öncülüğünde Kent Ormanı önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.



Gruptakiler, ellerinde Türk bayraklarıyla Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'na kadar yürüdü. Burada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.



Karabük Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı gruba çorba ikram edildi.



Zonguldak



Zonguldak'ta da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürüyüş düzenlendi.



Madenci Anıtı önünde bir araya gelen ve aralarında Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Hamdi Ayan'ın da yer aldığı grup, dev Türk bayraklarıyla slogan atarak Fener Futbol Sahası'na yürüdü.



Yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yoğun katılım olan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.



Etkinlik, Fener Futbol Sahası'nda öğrencilerin koreografi oluşturarak dev Türk bayrağı açmasıyla son buldu.