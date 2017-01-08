Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sinop, Tokat, Çorum, Amasya, Çankırı ve Kastamonu'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Sinop'ta, İskele Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle Şahin Tepesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atan vatandaşlar, burada şehitler için dua etti.



Vali Hasan İpek etkinlikte yaptığı konuşmada, bu ülke için canını seve seve vermiş tüm şehitleri saygı ve minnetle andıklarını söyledi.



Sarıkamış ve tüm şehitlerin huzurunda saygıyla eğildiklerini vurgulayan İpek, "Rusların Doğu Anadolu'daki saldırılarına karşı ülkesini savunmak için 102 yıl önce şehit olan Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sarıkamış şehitlerimizin yanı sıra bu ülke için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle bir daha kez anıyoruz." diye konuştu.



Yürüyüşe, Vali Hasan İpek, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Albay Şefaattin Serten, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.



Tokat



Tokat'ta da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.



Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Gaziosmanpaşa Stadyumu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonra yürüyüşe katılanlar Garnizon Şehitliği'ne gelerek burada dua etti.



Yürüyüşe Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Aykut Biçeroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Çorum



Çorum'da, anma etkinlikleri kapsamında Pir Baba Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü.



Vali Necmeddin Kılıç burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu an istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğini söyledi.



Sarıkamış şehitlerini saygıyla andıklarını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:



"Nasıl ki şu anda bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyorsak, bizden önceki neslin de böyle bir sorunu vardı. Onları yok etmek ve esir etmek istediler. O nesil, 5 milyon kayıpla dik durmayı başarabildi. Bize bu vatan coğrafyasını emanet etmeyi başardı. Bize hürriyeti, istikbali hediye etmeyi başardı. Sarıkamış şehitlerine ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum, onların hatıraları yaşayacaktır."



Etkinliğe, Vali Kılıç'ın yanı sıra Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Garnizon Komutan Albay Fatih Üstündağ ve vatandaşlar katıldı.



Amasya



Amasya'da ise Saraydüzü Kışlası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehzadeler Geziyolu'na kadar yürüdü.



Vali Salih Işık burada yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin her ne şartta olursa olsun kahramanlığını, yiğitliğini ve cesaretini kaybetmediğini söyledi.



Özellikle gençlerin ecdadın çektiği sıkıntıları çok iyi idrak etmesi gerektiğini vurgulayan Işık, "Şehitlerimize saygımızı, hürmetimizi ve vefamızı göstermek üzere Amasya olarak toplanmış bulunuyoruz. Mehmetçik bir kahramanlık örneği göstermiştir. Böylece Kars, Ardahan ve Sarıkamış bugün çok şükür vatan toprağı olmuştur." dedi.



Soğuk hava nedeniyle katılımcılara çay servisinin yapıldığı etkinlik, şehitler için yapılan duanın ardından sona erdi.



Çankırı



Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Gençlik Merkezi önünden başladı.



Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla çeşitli sloganlar atarak Anıt Alanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Tüm şehitler için dua edilmesinin ardından grup dağıldı.



Kastamonu



Kastamonu'da, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.



Vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında ellerindeki Türk bayraklarıyla Kastamonu Kalesi'ne kadar yürüdü. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak ve dua edildi.



Yürüyüşe, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.