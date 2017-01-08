Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla Babaeski ilçesinde anma yürüyüşü yapıldı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe, Kaymakam Tarkan Keskin, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hatip, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Gümüşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



"Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını, Unutmayacak" yazılı pankartı açan öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile Gündüz Onat Festival Alanı'na yürüdü.



Kaymakam Keskin, burada yaptığı konuşmada, vatan için canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerini anmak üzere yürüyüş düzenlediklerini belirtti.



Sarıkamış'ta yaşanan zorlukları, destanı, kahramanlıkları anlatmak ve gelecek nesilleri bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Keskin, şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi.



Babaeski Müftü Vekili Cafer Çakırgil tarafından şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.