Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'de, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonuyla yurt genelinde düzenlenen etkinlik kapsamında, çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup Atapark'ta bir araya geldi. Burada vatandaşların yanı sıra asker ve polislerin de katılımıyla başlayan yürüyüşte dev Türk bayrağı açıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın da eşlik ettiği yürüyüş, Atatürk Alanı'nda sona erdi.



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, burada yaptığı konuşmada, anma etkinliğinin vatana ve millete olan bağlılığı gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Burada çok soğuk olmamasına rağmen belli tedbirler alıyoruz ama bundan bir asır önce ülkemizin mevcudiyetini muhafaza etmek için hiçbir sorgu ve sual etmeden emre itaat eden ecdadımız, Sarıkamış dağlarında sıfırın altında 30 ve 40 derecede vatan için mücadele etti. Bu manada donarak şehadet mertebesine eriştiler. Şimdi de sanki hiçbir şey değişmemiş gibi bayrağımız, vatanımız ve ezanımız için yine fedakarlıksa fedakarlık diyoruz ve ülkemiz için dirlik ve düzeni korumak için elimizden geleni yapıyoruz."



Türkiye'nin bir asır sonra yine dört bir yandan saldırılarla karşı karşıya olduğunu belirten Vali Yavuz, tüm bunlara rağmen metaneti, dirayeti ve sabrı kaybetmeyeceklerini sözlerine ekledi.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Keramettin Demir, Sarıkamış şehitleri için dua etti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve kurum amirlerinin de katıldığı program, vatandaşlara çorba ikramı ile son buldu.



Giresun



Giresun Atatürk Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Vekili ve Piraziz Kaymakamı Hamit Genç, Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Gazi ve Bekir Paşa caddeleri güzergahı takip edilen yürüyüş sırasında yaklaşık 250 metrelik Türk bayrağı taşındı.



Giresun Kalesi'ndeki şehitlikte tamamlanan yürüyüş, şehitler için edilen duanın ardından sona erdi.



Gümüşhane



Gümüşhane'de ise Aydın Doğan Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Fuadiye, Atatürk, Cumhuriyet ve Hasanbey caddeleri istikametinde devam ederek, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Vali Okay Memiş, yaptığı konuşmada, Sarıkamış'ta şehit olan bütün Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.



Türk milletinin asker bir millet olduğunu ifade eden Memiş, şunları kaydetti:



"Diğer milletler ile mukayese edildiğinde tarihi şanla şerefle ve zaferle doludur. En son 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde bu millet, darbeye bulaşmamış kamu görevlileriyle, darbeye bulaşmamış Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla, darbeye bulaşmamış emniyet mensupları ve sivil vatandaşlarıyla karşı durdu ve belki de başka birçok ülkenin başına gelseydi paramparça olacağı bir badireyi şükür olsun atlattık, ancak bu uğurda da 240 şehit verdik. Emperyalist güçlerin, İslam dünyasının en güçlü devleti ve sesi olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına birtakım bela açmak için uğraştıkları, üstümüze saldıkları bu terör örgüleri ile mücadelemiz devam ediyor. Bu uğurda maalesef şehitler vermeye devam ediyoruz. Devlet olarak sürekli teyakkuz halindeyiz. İçimize gizlenmiş hainleri temizlemeye çalışıyoruz."



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da zaferleri, hüzünleri, Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi,15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını söyledi.



AK Parti Milletvekili Hacı Osman Akgül ise Türklerin bu ülkeyi yurt yaparken Malazgirt'ten itibaren Anadolu'ya yerleşirken hep bedel ödediğini ama bu ülkeyi vatan yaptığını dile getirdi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen, Sarıkamış şehitlerini saygıyla andığını belirterek, "Hala şehit veriyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bizi yıldıramayacaklar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından yürüyüşe katılanlara simit ve çorba ikram edildi.



Yürüyüşe, Garnizon Komutanı Albay Cezayir Danışan, Emniyet Müdürü Orhan Kar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.