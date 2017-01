Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına yürüyüşü düzenlendi.



Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki yürüyüşe, soğuk hava ve kar yağışına rağmen çok sayıda kişi katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak ve milli benlik duygusunu artırmak için ecdadımızın gösterdiği fedakarlıklardan yola çıkarak, toplumda farkındalık oluşturmak için 81 ilde eş zamanlı yürüyüş düzenlendiğini söyledi.



Ünlü, milletin hamurunda var olan tarih bilincini yeni kuşaklara aktarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, "Adını tarihe altın harflerle kazıyan ecdadımızın bıraktığı şanlı geçmişe sırtımızı dayayarak, aldığımız güç, moral ve ilhamla geleceğe emin adımlarla koşuyoruz. Bir milletin övünç kaynağı tarihidir. Tarihine sahip çıkmayan bir millet her şeyini kaybetmiş demektir." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Yozgat



Yozgat'taki yürüyüşe Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Rıza Kayaalp Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş, Lise Caddesi'nden devam edip Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sırasında katılımcılar, sık sık tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.



Vali Yardımcısı Şükrü Çakır burada yaptığı konuşmada Sarıkamış şehitlerini ve bütün şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Salih Sezik, bütün şehitler için dua etti.



Program, katılımcılara salep ikramıyla son buldu.



Sivas



Sivas'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte, 4 Eylül Spor Salonu önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları eşiliğinde İnönü Bulvarı'ndan kent meydanındaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.



Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Sivas Valisi Davut Gül konuşmasında, Türk milletinin şehitlerine her zaman sahip çıktığını ve 102 yıldır da sahip çıkmaya devam ettiğini söyledi.



Sarıkamış şehitlerinin tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak için şehit olduğunu vurgulayan Gül, "Şimdi de bizim milletimiz aynı duygularla nerede olursa olsun bu topraklara bu vatana sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya devam edecek. Bu, Çanakkale'de de Birinci Dünya Savaşı'nda da Kurtuluş Savaşı'nda da Kıbrıs'ta da böyleydi, şimdi de böyle. Ben bu vesileyle bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kayseri



Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve Kartal Askeri Şehitliği önüne kadar devam eden yürüyüşe Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 1. Komando Tugayına bağlı askerler, ilçe belediye başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Şehitlik önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Burada konuşan Vali Kamçı, Sarıkamış'ta 90 bin askerin hangi amaç uğruna şehit olduğunu bütün nesillere aktarmak gerektiğini vurguladı. Türk milletinin her dönemde vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek evlatlar yetiştirdiğine dikkati çeken Kamçı, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, şehitlerine borçlu olduğunu kaydetti.



Konuşmanın ardından Kayseri Müftüsü Şahin Güven, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.



Program, katılımcılara sucuk ekmek ve tatlı ikramı ile son buldu.