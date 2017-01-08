Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüşler düzenlendi.



Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtıldı.



Öğrenciler "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" yazılı pankart, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.



Sıfırın altında 9 derecede Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen grup, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın hafızalarda yer almış bir ölümsüzlük destanı olduğunu söyledi.



Sarıkamış'ın, "tarihin beyaz dramı" olduğunu aktaran Ocak, "Dondurucu soğukta ve tipide, zor şartlar altında vatan için çıktıkları bu kutlu yolda şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde giden Mehmetçiğin bu acı destanı, fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, birlik ve beraberliğimizin vatanın ve milletin şartları ne olursa olsun bölünmeyeceğinin çok önemli bir nişanesidir. Allah onlara rahmet etsin, mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.



Milletin canı pahasına vatanı müdafaa etmeye devam edeceğini dile getiren Ocak, "Bunu yakın zamanda, 15 Temmuz gecesi hain şer odaklarınca gerçekleştirilmek istenen o karanlık gecede de milletimizin bir araya gelerek neleri başarabileceğini tekrar görmüş olduk." dedi.



Daha sonra İl Müftüsü Emrullah Üzüm eşliğinde şehitler için dua edildi, yürüyüşün ardından törene katılanlara çorba ikramında bulunuldu.



Kırklareli



Kırklareli'de de yürüyüş için Atatürk Spor Salonu önünde toplananlara, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" yazılı ve Türk bayrağı işlenmiş bere ile atkılar dağıtıldı.



Kırklareli Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muammer Aydın, öğrenciler ve vatandaşlar, "Vefakar Gençlik, Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.



Yürüyüşte öğrenci ve vatandaşlar "Onlar kurşuna değil, soğuğa yenildi", "Onlar karlı toprağın altında yatan yiğitlerimiz", "Bir dua 90 bin şehide" yazılı dövizler taşıyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatana uzanan eller kırılsın" şeklinde slogan attı.



Şehitlik anıtında Hızırbey Camisi İmamı Ali Akgün tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Aydın, yürüyüş sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan için canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerini anmak üzere yürüyüş düzenlediklerini belirtti.



Yürüyüşün 81 ilde düzenlendiğini belirten Aydın, Türkiye'nin düşmandan nasıl kurtarıldığını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.



Son zamanlarda Türkiye'nin üzerinde oynanmak isteyen oyunların olduğunu ifade eden Aydın, Türk milletinin birliği ve beraberliği ile hiçbir oyuna gelmeyeceğini aktardı.



Tekirdağ



Tekirdağ'da da öğrenciler, "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" yazılı pankart, dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.



Kortej, sıfırın altında 11 derecede Sahil Dolgu Alanı'na kadar yürüdü.



Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.



Etkinlik sonunda vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.



Yürüyüşe, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.