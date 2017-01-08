Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Karaman'da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlendi.



Kemal Kaynaş Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.



Vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehidim hakkını helal et bize" sloganları atıldı.



Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Yürüyüşe katılanlara yağlı buğday çorbası ikram edildi.