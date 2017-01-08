Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Elazığ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş için çoğunluğu gençlerden oluşan grup, İstasyon Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Gazi Caddesi üzerinden Elazığ Öğretmenevi önüne kadar yürüyen topluluk, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "polisime uzanan eller kırılsın" ve "vatan sana canım feda" sloganları attı.



Gruptakileri, Elazığ Öğretmenevi önünde Elazığ Belediyesi Mehteran Ekibi karşıladı. Mehteran ekibinin konserinden sonra şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül yaptığı konuşmada, 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak ya da hastalanarak Hakk'ın rahmetine kavuşanları saygıyla, şükranla ve minnetle andıklarını söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar da Sarıkamış'ta şehit olanları unutmamak ve unutturmamak için bu etkinliğin yapıldığını kaydetti.



Yürüyüşe, kurum temsilcileri ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.