Sarıkamış Şehitleri, Adıyaman'da Anıldı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlenerek şehitler için anma töreni düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başladı. Vali Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirlerle Gölbaşı Caddesi üzerinden valiliğe kadar yürüdü. Kalabalık, burada şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı ile Kuran okunarak dua edildi.



Burada konuşan Vali Abdullah Erin, son günlerde yaşanan terör saldırılarını kınayarak şunları söyledi:



"30 yıldır, 40 yıldır uğraştığımız ve mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü kesinlikle Kürtlerin temsilcisi değildir. Kürtlerin hakkını hukukunu savunduğu iddiası yalandan ibaret olduğunu ifade ediyoruz. Aynı Çanakkale'de, Sarıkamış'ta olduğu gibi o zamanda Kürt, Çerkez, Türk kardeşler ve bu vatan toprakların üzerinde bulunan vatan evlatları omuz omuza vereceğiz. Düşmana karşı büyük bir mücadele verdiler. Bu vatanda yaşayan bu millet kardeştir kardeşliği bölemeyecekler. İzmir'deki kahramanımız bir Kürt çocuğu, bu vatanın aziz bir evladıydı, şehit oldu. Öbür taraftan verdiğimiz şehitler var. İstanbul'da bu son saldırıda Kayseri'de memleketimizin diğer taraflarında karşı karşıya kaldığımız saldırıda yitirdiğimiz evlatlarımızın kimisi Kürt, kimisi Türk, kimisi Arap, kimisi Çerkez; bu renkler zaten vatanın toprağının milliğini temsil ediyor."