Sarıkamış Şehitleri 102'nci Yılında Yad Edildi

Esenyurt Sarıkamışlılar Derneği, 102 yıl önce vatan uğruna Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin şehidi minnetle yad etti.



Sarıkamış şehitleri, Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıl dönümünde Esenyurt'ta düzenlenen programda anıldı. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen Sarıkamış Şehitlerini anma programına Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, MHP Esenyurt İlçe Başkanı Halil Kaval, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



"Tüm şehitlerimize selam olsun"



Esenyurt Sarıkamışlılar Dernek Başkanı Cemalettin Solmaz, "Bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu güzel vatanı bizlere bırakan tüm şehitlerimize selam olsun. Programımıza katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Solmaz'ın konuşmasının ardından Sarıkamış şehitlerini anlatan ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.



"Ecdadına söven başka millet yoktur"



Sarıkamış şehitlerini anma programında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Bugün Sarıkamış şehitlerimizi bir kez dana anıyoruz. O günlerden bir kez daha ders çıkarmamız gerekiyor. Bizim geçmişten ders almamız gerekiyor. Ecdadına söven ecdadını kötüleyen başka bir millet yoktur. İngiltere'de kraliçenin 4 veya 5 kuşak öncesine sövemezsiniz. Hemen size işkence ederler. Bizim tarihimizi Ermeni bir tarihçiye yazdırdılar. Bizim şanlı tarihimizin gerçeklerine ulaşmamızdan korkuyorlar. Bizim eski, güçlü dönemlere ulaşmamızdan korkuyorlar. Bizim Suriye'ye, Kudüs'e, Halep'e, Musul'a inmemiz lazım. Oralarda bizim tarihimiz yatıyor. Sınırımızın olduğu ülkede olmamızı istemeyenler 10 bin 15 bin kilometre öteden geliyorlar. Ama bizim bu ecdat topraklarımızda bulunmamızdan rahatsızlık duyuyorlar. Bir kez daha Sarıkamış şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Müslümanlarının Kürt'ü ile Türk'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Sünni'si ile Alevi'si ile yükü ağırdır" dedi.



"15 Temmuzda gerekli cevabı verdik"



Başkan Kadıoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Birlik ve beraberliğimizi her daim korumalıyız. Sarıkamış'ta 60 bini donarak olmak üzere toplamda 90 bin vatan evladı şehit olmuştur. Geçmişte vatanımızda gözü olanlara nasıl ki atalarımız gerekli cevabı vermişse biz torunları da 15 Temmuzda aynı cevabı verdik" dedi.



Konuşmaların ardından Esenyurt Halk Eğitim Merkezi öğrencileri seslendirdikleri Sarıkamış türküleri ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Türkülerin ardından Sarıkamış şehitlerine ve diğer tüm şehitlerimize ruhuna dualar edildi. - İSTANBUL