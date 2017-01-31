Sarıkamış Keklik Deresi'nde PKK'ya Operasyon

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde Kars Sarıkamış Keklik Deresi bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek-5 operasyonu düzenlendiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını azim ve kararlılıkla devam ettirdiği ve aralıksız yürütülen operasyonlarla, bölücü terör örgütünün kış yapılanmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü tedbir alındığı ifade edildi.



- Kars