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Sarıkamış Keklik Deresi'nde PKK'ya Operasyon
Sarıkamış Keklik Deresi'nde PKK'ya Operasyon
31 Ocak 2017 Salı 17:03
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[9217067] DHA
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