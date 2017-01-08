Sarıkamış Harekatının 102. Yılı Anma Etkinlikleri

Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Turhal'da, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi üzerinden Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne kadar, yağmur altında yürüdü.



Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.





Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, yaptığı açıklamada, "Bundan 102 sene önce aralık ayında kış şartları altında 90 bin askerimiz donarak şehit düşmüştür. Şehadet şerbeti içen bu askerlerimizi ölüm yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanlığımız onları hatırladı, vefa gösterdi ve bugün onları anma adına bu yürüyüşü gerçekleştirdi." dedi.



Yürüyüşe protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Erbaa



Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü önünde bir araya gelen yaklaşık 150 kişilik grup, önlerinde tarihi kıyafetler giyen atlı ve yaya kişilerle birlikte "Şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganları atarak Erbaa Şehitliğine kadar yürüdü.



Erbaa Şehitliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Erbaa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Rayif Ünal, "Sarıkamış'ta Allahuekber dağlarında soğuktan donarak şehit olan vatan kahramanlarının hatıralarını yad etmek, gençliğin şühedanın izinde olduğunu göstermek, bir daha dönmemek üzere giden tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek için toplanmış bulunuyoruz." diye konuştu.