Çankırı'da, Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara kuru ekmek ve çorba ikram edildi.



Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çankırı Şube Başkanı İsa Bölükbaşı, Karatekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri anma etkinliklerinin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Vatan evlatlarının bu topraklar için şehit düştüğünü söyleyen Bölükbaşı, "90 bin vatan evladı 102 yıl önce Ardahan'ı, Kars'ı, Sarıkamış'ı Rus-Ermeni istilasından kurtarmak için cepheye sürülmüş, kurşun atamadan, düşman kurşunu yemeden eksi 39 derecede kar ve tipiye yenilerek şehit düşmüşlerdi." dedi.



"Vatan toprağını düşman çizmelerinden kurtarmak için yola çıkanlar, Allahuekber Dağları'nda Allah'a kavuştular." diyen Bölükbaşı, "Onları yad etmek, bir nebze de olsa yaşadıklarını yaşamak ve hasret kaldıkları sıcacık bir tas çorbayı içip 'elhamdülillah' deyip ruhlarına bir Fatiha göndererek şükranlarımızı sunmak için toplandık." diye konuştu.



Bölükbaşı, TÜRKAV olarak Sarıkamış ruhunun yaşatılması ve unutulmaması için her yıl çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.



Duanın ardından katılımcılara kuru ekmek ve çorba ikram edildi.