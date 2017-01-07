AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Sarıkamış Destanının 102. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.



Hayatını kaybeden askere Allah'tan rahmet dileyen Şimşek, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadete erdiği yiğitlik destanını saygıyla andığını belirtti.



Şimşek, mesajında şöyle dedi:



"Mehmetçik, zorlu iklim ve arazi koşullarında cesaret ve kararlılıkla hareket ederek hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı kendilerini siper etmiştir. Bugün gönderde çekili bir bayrağımız, üzerinde yaşadığımız bir vatanımız varsa bunu kahramanlarımıza borçluyuz. Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."