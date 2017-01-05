Sarıkamış Harekatını Anmak İçin Yürüyüş Gerçekleştirilecek

Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yıldönümünde anma yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş ve anma etkinlikleri 8 Ocak Pazar günü Erciyes'te yapılacak. Büyükşehir Belediyesi 7 Ocak Cumartesi günü ise tüm şehitlerimiz için Vakt-i Vefa Gecesi gerçekleştirecek.



Büyükşehir Belediyesi Sarıkamış Şehitleri için iki ayrı program düzenledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kayseri Valiliği ile Sarıkamış şehitleri için Erciyes'te bir anma programı gerçekleştirilecek. 8 Ocak Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan anma programında başta gençlik olmak üzere katılan herkes ecdadının izinden giderek onları asla unutmayacağını gösterecek. Anma etkinliklerine katılmak isteyenler için saat 08.30'da Valilik önünden otobüsler kaldırılacak. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de katılımıyla yapılan yürüyüş ve anma etkinlikleri büyük ilgi görmüştü.



Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Ocak Cumartesi günü ise Vakt-i Vefa adı altında bir konser gerçekleştirilecek. Melihat Gülses, Halil Necipoğlu gibi iki ünlü sanatçının katılacağı gece, Sarıkamış Destanını yazan atalarımız ve vatan uğruna can veren şehitlerimize adandı. Vakt-i Vefa Gecesi saat 19.30'da Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak. - KAYSERİ