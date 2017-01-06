Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Etkinlikleri

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, valilikçe şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.



Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin de katıldığı program, yoğun katılımla gerçekleşti.



Kars Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinliklerinin başladığını belirterek, Sarıkamış'ın şehitler diyarı olduğunu söyledi.



Sarıkamış şehitlerini rahmetle andıklarını aktaran Doğan, "Şehit olmak ve şehit olmayı istemek çok önemli. İslam orduları kumandanı Halid bin Velid, gerek İslam öncesi gerekse İslamiyet'ten sonraki süreçte hayatı boyunca girdiği tüm savaşları kazanmış. Şam'ı fethetmiş ve Anadolu topraklarını Müslümanlara açmış. Şehadet şerbetini içememiş, eceliyle ölmüş. Şehit olmak Allah'ın hikmeti nasibidir. Nasip olmadan bir insanın şehit olması mümkün değildir." dedi.



İzmir Adliyesi önünde terör örgütlerince düzenlene bombalı saldırıyı kınayan Doğan, şöyle konuştu:



"Ülkemiz sıkıntılı süreçten geçiyor. Planlı ve programlı olarak hem ülkenin içinden hem de dışından saldırılara mazur kalıyoruz. İzmir'de, Kayseri'de İstanbul ve diğer illerde gerçekleşen saldırılara baktığımızda bu milletin nefes almasını engellemek isteyen düşmanların planlı bir şekilde memlekete saldırdığını görüyoruz. Bu millete boyun eğdirmeye çalışıyorlar ancak başarılı olamayacaklar. Saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."



Konuşmanın ardından 15 Temmuz'da İstinye Borsa'da şehit olan Fatih Satır'ın babası oğlunun fotoğrafının bulunduğu tabloyu Doğan'a hediye etti.



Programa, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, bazı il protokolü şehit ve gazi yakınları katıldı.