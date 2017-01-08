Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa'da, yüzlerce kişinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında kent merkezinde Türk, Kürt ve Arap kökenli çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve omuzlarındaki ay yıldızlı atkılarıyla Rabia Meydanı'nda bir araya geldi. Aralarında şehit ve gazi yakınlarıyla Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu yüzlerce kişi, tekbirler eşliğinde yaklaşık 500 metrelik yürüyüşün ardından Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne geldi.



Şanlıurfa Vali Vekili Tarık Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de destek verdiği gruptakiler, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları attı.



Açıkgöz burada yaptığı konuşmada, yürüyüşe katılan vatandaşlara destekleri dolayısıyla teşekkür etti.



Ülkesi için fedakarlık yapan şehitlerin bir asrı aşan süre geçmesine rağmen asla unutulmadığını belirten Açıkgöz, "Sarıkamış'da şehit düşen ecdadımızı anlamak çok önemli. Bu tarihi bilinci başta gençlerimiz olarak tüm milletimize yaşatmak adına, onların bu bilinci hatıralarında taşımaları önemli. Bu bilinç her zaman devam edecek. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağımız altında üzerilerine düşen görevleri yerine getireceğine inancım tamdır." dedi.



Gruptakiler İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından dağıldı.