1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin donarak şehit düştüğü Sarıkamış'ta, cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.



Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 6-8 Ocak'ta düzenlenecek anma programı öncesinde belediye tarafından ilçedeki ana caddeler Türk bayrakları ve şehitler için yapılan resimli afişler ile donatıldı.



Etkinlikler kapsamında, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek.