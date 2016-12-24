Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi.



Türkiye İzcilik Federasyonu, Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki Gaziler Mahallesi Kaymakam Mehmet Gök Meydanı'nda, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Allahuekber Şehitlerini anma" programı gerçekleştirildi.



İzcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğine, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.



Mehteran takımının gösterisinin ardından, temsili sancak töreni düzenlenen etkinlikte, bir asker sancağı göndere çektikten sonra köy camisinin minaresine çıkarak, ezan okudu.



Komandolar tarafından şehitlere saygı atışı yapılmasıyla devam eden etkinlikte, öğrenciler de ilahi ve şiirler seslendirdi.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın tarihi geçmişi ve Türkiye için öneminine değindi.



Bayrağın her zaman gönderde dalgalanacağını ifade eden Azizoğlu, "Dedelerimizin bu topraklarda, minarede diktiği ve dalgalandırdığı şanlı sancağı, kimse indiremeyecektir. İndirmeye yeltenenler de bilsinler ki dedelerimiz, atalarımız, onların hakkından nasıl geldiyse, onların torunları da haklarından gelecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Ne mutlu size ki dedelerinizin aziz hatıralarına sahip çıktınız ve bu gün burada onları andınız." dedi.



Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı da Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan, Kosova, Kuveyt, Kerkük olmak üzere 7 ülkeden 230 izcinin programa katıldığını belirtti.



Beşiktaş'ta ve Sarıkamış'ta şehit düşenleri birbirinden ayırt etmeden andıklarını vurgulayan Subaşı, bugüne kadar şehadet şerbetini içen şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.



Katılımcılar, konuşmaların ardından ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaret eti.



Şehitler için burada dua okunmasıyla sona eren etkinlik sırasında Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığında görev yapan ve kar elbisesi giyen askerlerin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Etkinliğe, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Oltu Kaymakamı Mehmet Gökhan Zengin, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan da katıldı.



Anma programı kapsamında, komando ve izciler, Kaynak Yayla Şehitliği'nde şehitlere saygı için 2 gün nöbet tutacak.