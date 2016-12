Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 250 dağcı, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nda zirve tırmanışı başlattı.



Etkinlikler çerçevesinde, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde, bu yıl 18'incisi düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı'nın başlaması dolayısıyla Sarıkamış-Kars Karayolu'ndaki Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı önünde tören düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için dua edildi.



TDF Başkanı Ersan Başar, törende yaptığı konuşmada, yıllardır düzenledikleri tırmanışla, Sarıkamış Harekatı'nda bu vatan uğruna hayatlarını kaybeden, şehit düşen ecdadın yaşadıklarını hissetme, onlara şükran sunmayı ve yeni nesillere tarihi hatırlatmayı amaçladıklarını söyledi.



Başar, TDF olarak 250 sporcu ile rekor bir katılımla tırmanışı başlattıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bölgelerimizden spor kulüplerimiz, sporcularımız bu tırmanışa büyük destek veriyor. Çünkü bu tırmanış Sarıkamış şehitlerini anmak için yapılması yüzünden özel bir tırmanış. Şehitlerimizin yaşadıklarını bir nebze olsun hissetmeye anlamaya çalışıyoruz. Bu topraklarda, bu soğuk ortamda vatan evlatları şehit oldular. Bugün Kars'ta da bir şehidimiz var onu da bu vesileyle yad ediyoruz. Bu topraklar çok zor alındı. Bu topraklarda yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. TDF olarak, bu vatan için can vermiş, kan dökmüş şehitlerimizin her zaman yanında olacağız."



Sarıkamış Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak da kurumlarının TDF'nin geleneksel hale getirdiği Sarıkamış Şehitlerini Anma Tırmanışı'na her yıl destek olduklarını belirterek, bu ruhu genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.



Törene, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 250 dağcı katıldı.



Konuşmaların ardından 2 gün sürecek zirve tırmanışı başladı.



Geceyi, Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyündeki 2 bin 800 rakımda kamp kurarak geçirecek dağcılar, yarın Allahuekber Dağı'nın zirvesine çıkıp dönmeyi amaçlıyor.