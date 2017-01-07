Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, ellerinde Türk bayrakları olan binlerce kişinin katılımıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.



Etkinlikler çerçevesinde Kazım Karabekir Camisi'nde, şehitler için düzenlenen mevlit programının ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.



Ülkenin dört bir yanından gelen ve aralarında 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu binlerce kişi, sıfırın altında 15 dereceye rağmen ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, tekbirler eşliğinde yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.



Burada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atan vatandaşlar, daha sonra anıtta dua etti.