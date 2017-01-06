Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Sarıkamış ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında Kazım Karabekir Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programının ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.



Ülkenin dört bir yanından gelen ve aralarında 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, sıfırın altında 15 derece soğuğa rağmen ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, tekbirler eşliğinde 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.



Kars Valisi Rahmi Doğan ile AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in de destek verdiği gruptakiler, şehitlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" sloganları atarak şehitler için dua etti.



Vali Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın tarihteki önemini anlattı.



Vatanı korumak adına düşünmeden hayatını feda eden kahraman şehitlere rahmet dileyen Doğan, "Çok güzel bir katılım oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen ve şehitlere gönül veren vatandaşlara teşekkür ediyorum. Gençlerimize Sarıkamış ruhunu aktarmamız, küreselleşen dünyada gençlerimiz için elimizden geleni yapmamız lazım. 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını da davet ettik. Onlar da gelerek bu havayı teneffüs ettiler. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.



Milletvekili Beyribey de soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.



Ülkenin bütünlüğü için canını seve seve feda eden şehitlere rahmet ve gazilere acil şifa dileyen Beyribey, şunları söyledi:



"Bu meşaleler, Anadolu'da 100 yıl evvel ve 15 Temmuz'da yüreği yananların gönüllerindeki kordur, ateştir. Ama ışıksa şehitlerimizin ışığı, tıpkı ay yıldız gibi güneş gibi ülkemizi her bir yandan sarmış. Bu vatanı korumak önemli. Bu vatan için yine yüreğini verecek şehit olacaklar da olacak. Ülkemiz için vatanımız için elimizden geleni yapmalıyız. Düşmanımızı ve dostlarımızı iyi tanımamız lazım."



Gruptakiler daha sonra dağıldı.