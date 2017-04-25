Sarıkamış, Dubai'de Tanıtıldı

Sarıkamış ilçesi, Dubai'de düzenlenen turizm fuarında tanıtıldı.



Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dubai de yapılan "Arabian Travel Market" adlı turizm fuarına katılım göstererek, ilçenin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.



Dubai'de yaptıkları tanıtım ve görüşmelerle turizme yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini, özellikle 2018 kış sezonu için bölgeye turist çekmek adına yoğun çaba sarf etiklerini anlatan Taş, "Dubai'de insanlar büyük alışveriş merkezlerinde yapay kar üzerinde kayak yapıyorlar. Bizler gerçek kayak için onları sarıçam ağaçları arasında kristal kar ve kayak keyfini yaşamaya davet etmek için fuara katıldık." dedi.



- Acentelerin talepleri Vali Doğan'a iletilecek



Taş, KOSGEB'in desteğiyle katılım gösterdikleri fuarda, Türkiye'de tatil için genellikle Karadeniz bölgesini tercih eden Arap turistlerin beklentilerini ve acentelerin taleplerini öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bunları Sayın Kars Valimiz Rahmi Doğan ile görüşerek bilgi paylaşımında bulunacağız. Kendilerinin Sarıkamış'a verdiği önemi biliyoruz. İnşallah bu talepler gerçekleştirilerek bölge turizmi istenilen düzeyde canlanarak hedeflenen turist potansiyeline ulaşıp bölge ekonomisine katkı sağlayacağız."