Sarıkamış Belediyespor İlk Yarıyı 2'nci Sırada Tamamladı

Sarıkamış Belediyespor Başkanı Harun Hayali, 2016-2017 Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde ilk devreyi ikinci tamamladıklarını belirtti.



Sarıkamış Belediyespor Başkanı Hayali, çok kısıtlı imkanlarla ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini kaydetti.



Hayali, "BAL Ligi, 3. Grup'ta Karsı temsil eden Sarıkamış Belediyespor, çok kısıtlı maddi imkanlar içerisinde ligin ilk yarısını 28 puanla 2. sırada bitirerek şampiyonluğun en büyük adayıdır" dedi.



Lig sonunda 3 Lige çıkacaklarına inandığını ifade eden Harun Hayali, tek elle alkış tutulmayacağını ve herkesin takıma sahip çıkması gerektiğini söyledi.



Başkan Harun Hayali,"Lig müsabakaları sonucunda grup lideri olarak 3. lige yükselme playof maçlarına kaldığımız takdirde statü gereği Kars Amatör ligindeki il 1'ncisi olan futbol kulübü otomatikman 2017-2018 BAL ligine katılma hakkı elde edecek. Sarıkamış Belediyespor olarak 3. lige çıktığımız takdirde 1 profesyonel takım ve 1 BAL olmak üzere Kars 2 futbol takımı ile temsil edilecek" diye konuştu.



BAL Ligi'nde çok kısıtlı imkanlarla lig sonunda şampiyon olmak için mücadele verdiklerine dikkat çeken Başkan Harun Hayali, "Tek elle hiç bir zaman alkış Tutulmaz. Şu ana kadar Sayın Kaymakamımız Yusuf İzzet Karaman ve Sayın Belediye Başkanımız Köksal Toksoy ellerindeki çok kısıtlı imkanlar içerisinde üstün gayret göstererek kulübümüze maddi manevi destek oldular. İstanbul Esenyurt ve Güngören Sarıkamış Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Dernekleri haricinde Kars'ın ve Sarıkamış'ın tanıtımında bir araç olan Sarıkamış Belediyespor'a hiçbir şekilde destek verilmedi" diye konuştu.



Tarihinin en dramatik olaylarının yaşandığı yerdir Sarıkamış diyen Harun Hayali, "Sarıkamış yani bizim yurdumuz, maneviyatı ve ulviyeti yüksek olan topraklardır. Bu topraklarda doğup büyümek Allah'ın bizlere vermiş olduğu en büyük mükafattır, vatanı uğruna bu topraklarda şehit düşüp kutlu Peygamberimize komşu olmuş doksan bin şehidimize duyarsız kalmama açısından maçlarda giyilen formalarımız üzerine "Şehitler Diyarı Sarıkamış" yazıyor. Bu gururu taşıyan bizler Şehitler Diyarı Sarıkamış ismini daha üst liglerde gururla taşımak için çıktığımız bu yolda;



Kars'ın gururu Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Sayın Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Sayın Selahattin Beyribey ve Sayın Valimiz Rahmi Doğan'ın öncülüğünde hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu yolda emin adımlarla yürümek için kararlıyız, inançlıyız ve başaracağız" şeklinde konuştu. - KARS