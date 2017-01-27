Sarıgöl Kaymakamı Antibiyotik Testi Yaptırdı

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sağlık Bakanlığı tarafından gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan kampanyada, antijen testi yaptırdı.



Sarıgöl 1. Nolu Aile Sağlık Merkezini ziyaret eden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Aile Hekimi Dr. Orhan Tanrıverdi'ye antibiyotik testi yaptırarak uygulamayı başlattı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Vatandaşlarımızın antibiyotik kullanımını azaltmak için başlatılan kampanyada test yaptırdım. Çok kolay ve kısa sürede sonuç alınmakta. Sonuca göre hekimlerimiz antibiyotik kullanımına karar verecek" dedi.



Sarıgöl Toplum Sağlığı Hekimi Dr. Erdal Görkem Gavcar antijen testleri hakkında bilgi vererek, "Son yıllarda antibiyotik kullanımında önemli artış görülmektedir. Bakanlığımız bu konu ile ilgili olarak reçete takip sisteminin yanı sıra hızlı antijen testini rutin hayata sokmayı amaçlamaktadır. İlçemizdeki tüm aile hekimlerimize test cihazları dağıtıldı. 5-6 dakikada sonuç alınmaktadır. Sarıgöl Kaymakamımız da antibiyotik testi yaptırarak halkımıza örnek olmuştur. Gereksiz antibiyotik kullanımın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu. - MANİSA