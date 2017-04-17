Sarıgöl'e Dijital Röntgen Cihazı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl Devlet Hastanesine kurulan dijital röntgen cihazı sayesinde artık hastalar çevre ilçelere gitmeyecek.



Sarıgöl Devlet Hastanesine dijital röntgen cihazı kuruldu. 360 bin liraya mal olan dijital röntgen cihazı sayesinde artık hastalar çevre il ve ilçelere gitmeyecek. Hastanede pek çok yenilemelerin yapıldığını belirten Hastane Müdürü Muhammet Uğur Sezgin, "Hastalarımızın çevre il ve ilçelerine gitmelerini önleyecek son sistem dijital röntgen cihazımız kuruldu. Cihaz sayesinde her türlü ortopedik olaylarda, trafik kazalarında, akciğer filmi, en önemlisi mide filmi çekebileceğiz. Hastalarımız mide filmi için artık, Alaşehir'e, Salihli'ye, Denizli'ye gitmeyecek" dedi. - MANİSA