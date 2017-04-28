Sarıgöl'de Kut'ül Amare Zaferi Kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı düzenlenen törenle kutlandı.



Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Irak cephesinde düzenlediği kuşatma muharebesinde binlerce İngiliz askerini esir alarak kazandığı Kut'ül Amare zaferinin 101. yılı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri, okul müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sarıgöl Kent meydanında düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten şiirler ve Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Törende ayrıca konser veren Turgutlu Mehter takımı vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Tören pilav hayrı yapılmasıyla sona erdi. - MANİSA