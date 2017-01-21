Sarıgöl'de Huzur Operasyonu

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede halkın huzur ve güveni için huzur operasyonu düzenledi.



Manisa il genelinde yapılan huzur operasyonları Sarıgöl ilçesinde de gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 15 kahvehane ve gazinoda kontrol yapılırken, 150 kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 4 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Kaan Selçuk, "Sarıgöl'de geç saatlere kadar 15 kahvehane ve gazino ile 2 sabit yerde trafik uygulaması gerçekleştirdik. 150 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 4 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. 20 aracın trafik kontrolleri yapılarak iki kişi hakkında cezai işlem yapıldı. 1 iş yeri hakkında sigara yasağına uymamaktan dolayı işlem yapıldı. Uygulamalarımız aralıksız devam edecek." dedi. - MANİSA