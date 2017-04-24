Sarıgöl'de Gelini Atla Dolaştırma Geleneğini Yaşattılar

Sarıgöl ilçesinde damat Ali Durukan (26), evinden alıdığı gelin Gülçin Köktürk Durukan'ı (25), ilçede atla dolaştırarak geleneği yaşattı.



Bugün düğünü olacak Durukan çifti geleneği yaşatmak adına, gelini evinden almaya atla gitti.



Gelini evinden yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte alarak ata bindiren damat, ilçede atla yürüyerek tur atıp eski geleneği yaşattı.



Gazetecilere açıklama yapan damat Ali Durukan, "Hayal ettiğim düğünümü gerçekleştirmek için arkadaşımın atını süsledik ve eskiden yapılan düğünlere benzer düğün yaptım. Çok mutluyum." dedi.



Eskiden araba olmadığı için gelinlerin at üzerinde gittiğini belirten Konak Mahallesi eski muhtarı Doğan Topdemir (82), "Ablam yaklaşık 65 yıl önce at üzerinde gelin gitmişti. Şimdi ise arabalar çok, bu gelenekler unutuldu. Gençlerin böyle bir geleneği yaşatması çok güzel bir olay." diye konuştu.