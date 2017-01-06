Sarıgöl'de Emniyetten Sıkı Denetim

İzmir'de yaşanan hain terör saldırısı sonrası Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl giriş ve çıkışlarında denetimlerini artırdı.



Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl girişi olan Alaşehir Caddesinde ve Sarıgöl çıkışı olan Tırazlar Mahallesinde araç kontrolü ve kimlik kontrolü yaptı. Gece geç saatlere kadar sürdürülen kontrollerde çok sayıda araç tepeden tırnağa aranırken, araç sürücüsü ve içesindeki şahısların da kimlik kontrolleri sağlandı.



Konu ile ilgili açıklama yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Kaan Selçuk, "İlçenin huzur ve güveni için bu tür uygulamalar ilçemizde sürekli olarak yapılmaktadır. Gece yaptığımız kontrollerde araçlar ve içindeki şahıslara kadar kimlik sorgulaması yapıldı. Araçlar didik, didik arandı. Bu tür uygulamalara ilçemizde sürekli olarak yapılacaktır." dedi. - MANİSA