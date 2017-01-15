Sarıçamlı Kadınlar Zumba ve Plates Yapacak

Adana Büyükşehir Belediyesi Sarıçam Gençlik Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik fitness merkezi ve okuma salonu açıldı.



Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Kadın Dinlenme ve Spor Salonu ismiyle hizmete giren tesisin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Büyükşehir bürokratları, konuklar ve Sarıçamlılar katıldı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatlarıyla hayata geçirilen tesisin, çok amaçlı olduğunu belirterek ilçede bir ilkin daha yaşandığını söyledi.



"İnsanımız fiziksel ve ruhsal açıdan gelişsin istiyoruz"



Ramazan Akyürek, "Sarıçam'da ev kadınlarına spor yapma imkanı sunuyoruz. Ayrıca okuma kültürünü geliştirmek, insanımızın okuma alışkanlığını artırmak amacıyla, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü Bey'in talimatlarıyla Sarıçam Spor ve Okuma Salonu'nun açılışını yapıyoruz. Türk Milleti'nin geçmişten geleceğe, yapısındaki kadının rolü başkadır. Türk Milleti'nin geleneğinde kadın handır, hatundur, kadına yapılan hizmet bir milleti millet yapan en değerli, en önemli hizmetlerdir. İşte bu şuur ve duruşla hizmetlerine yön veren Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam'da 3 bin kişilik Gençlik Merkezi'nin hemen altında sadece kadınlara yönelik, hem spor yapma imkanı sunan hem kültürlerini ve milli değerleri geliştirmeyi amaçlayan bir okuma salonu açtı. Sayın Başkanım Sözlü ve onun kadrosu olarak bizler; kadınlarımız hem spor yapsın hem biyolojik hem fizyolojik sağlıklarına yön versinler istiyoruz. Bilgiyle donatılmış, şahsiyetli, toplumlara yön verebilecek kabiliyette yurttaşlar olsunlar istiyoruz. Yurttaşlık bilincini, vatan, toprak ve bayrak sevgisini artırmanın yolu, gerçek bilgiyi, gerçek dini ve ilmi bilgiyi vatandaşlarımıza azami seviyede aksettirmekten geçer" dedi.



"Sarıçam'a hizmet hızı artacak"



Ramazan Akyürek, şöyle devam etti:



"Bu hizmet Sarıçam'a Sayın Hüseyin Sözlü'nün yaptığı hizmetlerin ne ilkidir ne de sonuncusu olacaktır. İnşallah Sarıçam'la ilgili hazırlanmış gerek kentsel, gerek kültürel, gerek eğitsel hizmetlerimiz bütün hızıyla devam edecek, bundan sonra daha da hızlanacaktır. Sarıçam'a bu katkıyı sunan, Sarıçam insanının ufkunu açacak, Sarıçam'ın kentsel ve kültürel değerini artıracak her türlü faaliyetin içinde olmaya devam edeceğiz. Spor ve okuma salonunun hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Spor ve okuma salonunun özellikleri



Kadınlar kendileri için hazırlanan spor salonunda ücretsiz kardiyo idmanı, fitness, plates ve zumba yapabilecekler. Kadınlara 2 deneyimli, profesyonel hoca eşlik edecek. Salonda yürüyüş bandı, sabit bisiklet başta olmak üzere 9 farklı aletten oluşan kardiyo istasyonları bulunuyor. 527 metrekarelik alanda spor yapacak kadınlar teras kattaki okuma bölümünde dinlenebilecek, kitap ve dergi okuyabilecek, bitki çaylarını ücretsiz içebilecek.



Her seansta 20 kadın 1 saat boyunca spor yapacak. İsteyen seansın ardından yürüyüş yapabilecek ya da bisiklete binebilecek. Ardından kitap okuyup dinlenme olanağı da mevcut. Kütüphane içeriğinde çok geniş bir yelpazede çeşitli kitaplar ve kadınlara yönelik aylık-haftalık dergiler var. - ADANA