Sarıcakayalı Kadınlar Konya'ya Çıkarma Yaptı

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi'nin geleneksel kültür turları bu yıl da başlarken, ilk grupta yer alan 45 kadın Konya'ya adeta çıkarma yaptı.



Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi, kültür gezileri kapsamında, geçtiğimiz yıl İstanbul'da yapılan gezinin ardından bu yıl da kadınlara yönelik Konya'ya gezi düzenledi. Her hafta düzenlenen Kültür Gezileri sayesinde kadırlar, ülkemizin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirleri tanıma fırsatından yararlanıyor.



Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, konuyla ilgili olarak, kültür turlarının her yıl düzenli olarak geleneksel hale getirildiğini belirterek, "Kadınlarımızın ülkemizin doğal güzelliklerini görmeleri, tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerini tanımaları amacıyla bu turları düzenliyoruz. Her hafta bir mahallemizden 45 kişilik kafile ile Konya'ya tur düzenliyoruz. 14 Mahallemizde ki tüm kadınlarımızı ücretsiz olarak kültür turları kapsamında gezdireceğiz. Hedefimiz insan diyoruz ve vatandaşlarımızın kültürel, sosyal faaliyetlerle kendini geliştirmesi adına hizmetlerimizi yürütüyoruz. Kendimizi bilmemiz, tarihimizi bilmemiz çok önemli. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kültür turlarımızla, vatandaşlarımıza ülkemizin tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerini gezip görmelerini tanımalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Gezi kapsamında, Dağküplü ve Mayıslar mahallelerinden 45 kadın Konya'nın Mevlana Müzesi, Yeşil Türbe, Şems-i Tebrizi Türbesi, Aladdin Tepesi Cami ve Sarayı, Karatay Medresesi Müzesi, İnce Minareli Medrese, Üçler Mezarlığı ve Sultan Selim Cami'sini gibi tarihi, turistik mekanlarını ziyaret etti. - ESKİŞEHİR