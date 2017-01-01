Sarıcakaya'dan Halep'e Yardım

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi tarafından Halep için 'Haydi bir çuval un senden olsun' sloganı adı altında başlatılan kampanya kapsamında Halep'e un gönderildi.



Belediye önünde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, yapılan kampanyanın güzel bir hizmete vesile olduğunu belirterek, "Burada güzel bir hizmete vesile olmuşsunuz. Türkiye'nin her zaman elini uzatacağı coğrafyalara sizlerin desteği ile sevap hanenize yazılmak üzere bu gıdaları ulaştıracağız" dedi.



Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler de yaptığı konuşmada, "Bir taraftan terör örgütleri, diğer taraftan uluslararası emperyalist devletlerin kuşatması altında. Savaş ortamı olduğu için dükkanlar açık değil, topraklar ekilemiyor, ekmek, su dahi bulamıyorlar. Tüm altyapı çökmüş durumda. Birleşmiş Milletler duyarsız kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti şu anda 2,5 milyon insanı kamplarında ağırlıyor. Ancak yine de bizlerin yardımlarının çok büyük önemi var. Oradaki insanlar açlıktan ölmesinler diye biz de böyle bir kampanya ile katkıda bulunmayı istedik" diyerek BM'nin duyarsızlığına dikkat çekti. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Hasan Başkırık tarafından yapılan dualar eşliğinde yaklaşık 1,5 ton un kamyona yüklendi. - ESKİŞEHİR