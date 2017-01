Sarıcakaya Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi

Sarıcakaya Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Özen, Hizmet-İş Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Durur ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle belediyede çalışan 6 daimi işçinin haklarının teminat altına alındığını kaydetti.



İlk kez imzalanan toplu iş sözleşmesinin 15 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini belirten Güler, şöyle konuştu:



"Belediyemiz, her daim işçisiyle barışık bir şekilde bu zamana kadar çalışmalarını yürütmüş ve yürütmeye de devam edecektir. Demokratik işçi haklarının gereğini her koşulda gözeterek, her şeyden önemlisi Hakkaniyet çerçevesinde bu çalışmalarımızı yürütme çabası içerisindeyiz. Hayırlı olsun."



Hak-İş Kütahya İl Temsilcisi Özen ise, Sarıcakaya Belediyesinin bu sözleşmeyle demokratik işçi haklarının gereğini yerine getirip işçi ve işçi emeğine olan saygısını bir kez daha göstermiş olduğunu ifade etti.