Sarıbal: '2016'da Tarım Sektöründe Son 20 Yılın En Sert Düşüşü Yaşandı'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 2016'da tarım sektöründe son 20 yılın en sert düşüşünün yaşandığını söyledi.



Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründe yaşanan sorunlar hakkında değerlendirmede bulundu.



Sahip olduğu zengin kaynaklar bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında bulunan Türkiye'nin bu potansiyelini yeterince değerlendiremediğini belirten Sarıbal, 2016 yılında tarım sektöründe son 20 yılın en sert düşüşünün yaşandığını ifade etti.



İthalat ve ihracat dengesinin ihracat yönünde sağlanabilmesinin ancak üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile sağlanabileceğini dile getiren Sarıbal, şöyle devam etti:



"Tarım sektörünün sorunlarının başında yüksek girdi maliyetleri gelmektedir. Bitkisel üretimin girdilerini oluşturan tohum, gübre ve ilaç ithalata bağımlıdır. Motorin fiyatları bugün 4,45 lira civarındadır. 2016 yılında çiftçinin satın aldığı 43 farklı makine ve ekipmana yüzde 50 öngörülen hibe desteği kaldırıldı. Hayvancılıkta ise anaç hayvan desteği kaldırılarak buzağı desteği temel destek olarak kabul edildi. Tarım sektörü birinci ve ikinci çeyreklerde yüzde 5,6 küçülürken, üçüncü çeyrekte 7,7 küçülme ile rekor kırdı."



Sarıbal, süt üreticisinin kullandığı girdilerin tümünün arttığını, ancak bazı bölgelerde çiğ süt fiyatlarının 80-90 kuruşa düşmesi üzerine sütten para kazanamayan üreticinin işletmeyi ayakta tutmakta zorlanması sebebiyle hayvanlarını kesime gönderdiğini bildirdi.



Yıl içerisinde Et ve Süt Kurumunun 500 baş besilik hayvan, TİGEM'in de 150 bin baş damızlık düve ve 20 bin küçükbaş hayvanı gümrüksüz ithal etmesine karar verildiğini vurgulayan Sarıbal, "Böylece devletin 2016'da ithal edeceğini açıkladığı hayvan sayısı toplamı 670 bin başa ulaştı. Sığır ithalatında rekor kırıldı. Türkiye, ABD'den sonra en çok sığır ithal eden ikinci ülke oldu." dedi.



Sarıbal, özgül iklim ve toprak şartlarına göre planlanmış programların uygulanmaması halinde yaşanan sarmaldan kurtulmanın mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.