Sarı Sandalye-O/hakkari'de Bir Mevsim

Ferit Edgü'nün yazdığı "O - Hakkari'de Bir Mevsim" tiyatro oyunu, 26 Ocak'ta ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda...



"Konuşabildiğiniz ama dilini bilmediğiniz, adım atabildiğiniz ama yürüyemediğiniz topraklarda bulursanız kendinizi bir yabancı, bir kazazede olarak... Üstelik geçmişini hatırlamayan... Bir O'sunuzdur, sadece "O". Ferit Edgü'nün onlarca dile çevrilmiş, 40 yıllık romanından uyarlanan oyun, ülkenin doğusuna yolu düşen bir yabancının hikayesi. Düş ile gerçek arasında kalan, çocuklara öğretmenlik yapmaya çabalayan ve aynı ülkede yaşadığı halde ilk defa yakınlaştığı insanların sarsıcı gerçeklekleriyle yüzleşen O, en büyük hesabını kendisiyle veriyor. Hakkari'nin Pirkanis köyünde geçen hikayenin metni o denli kuvvetli ki, bugün de 40 yıl öncesi kadar etkili. Sarı Sandalye ekibi, hikayenin özüne ve duygusuna odaklanarak, mekanı soyutlaştırmış ve tepeden sarkan halatların metaforuyla lirik bir anlatım yaratmış. Işık ve gölge marifetlerinin yanı sıra ses tasarımı ve oyuncuların beden diliyle de dikkat çeken oyun, tiyatro çevrelerinin beğenisini topluyor."



Yazan: Ferit Edgü



Uyarlayan: Erhan Çene, Çağdaş Ekin Şişman, Yiğit Tuna



Yöneten: Yiğit Tuna, Çağdaş Ekin Şişman



Oynayanlar: Kutay Sandıkçı, Gizem Ancı Aktepe, Gizem Taştan, Doğa Nalbantoğlu, İlyas Özçakır, Ozan Çelik, Yusuf Tan Demirel



Yönetmen Yardımcıları: Melis Balaban, Gülce Doğan



Teknik Asistan: Samet Acar



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