Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı "Sarı Köpek" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Olay bilinmeyen bir coğrafyanın bilinmeyen bir hapishane hücresinde ve hatta akli dengesi bozuk mahkumların bulunduğu bölümde geçer…



Bir hapishane hücresi… Loş bir sahne… Pis, izbe bir görüntü… Arka tarafta duvar ve tam ortada küçük bir pencere… Sahnenin tam önünde demir parmaklıklar ve kapı… İçeride yorganlardan düzenlenmiş iki yatak… İçi su dolu tas ve kova, ekmek, ip…



Bu tiyatro metninde (oyunda) iki mahkumun neden ve niçin orada olduklarını anlatan hikayelerini görmekteyiz. Bu insanların hayat hikayelerinden kesitler görmemiz mümkün. İki insanın, toplum tarafından dışlandıkları, ötekileştirildiklerini görüyoruz. Oyunda toplumun ön yargılarından kaynaklı bu iki insanın yaşamlarının nasıl kötüye gitttiği, toplum içerisinde nasıl yer edinemediklerini görmekteyiz. Oyunun bir diğer karakteri olan Gardiyanın var olduğu sahnelerde vicdan muhasebesinin en iyi yapıldığı durum olarak görmekteyiz."



Bu iki insanın tek derdi: "Bizim Dünyamız neresi?"



Oyun Yazarı: Murat Can Kibiroğlu



Dramaturji: Barış Üstün - Kemal Ağar



Sahne Tasarımı: Aziz Çoban



Kostüm Tasarımı: Kemal Ağar, Fercan Bay Işık Tasarımı: Barış Üstün



Müzik: Barış Ergürlü



Oyuncular: Kemal Ağar - Aziz Çoban - Fercan Bay



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Sarı Köpek



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır