Sarı Köpek

Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı "Sarı Köpek" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Sarı Köpek

Murat Can Kibiroğlu'nun yazdığı "Sarı Köpek" oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Olay bilinmeyen bir coğrafyanın bilinmeyen bir hapishane hücresinde ve hatta akli dengesi bozuk mahkumların bulunduğu bölümde geçer…

Bir hapishane hücresi… Loş bir sahne… Pis, izbe bir görüntü… Arka tarafta duvar ve tam ortada küçük bir pencere… Sahnenin tam önünde demir parmaklıklar ve kapı… İçeride yorganlardan düzenlenmiş iki yatak… İçi su dolu tas ve kova, ekmek, ip…

Bu tiyatro metninde (oyunda) iki mahkumun neden ve niçin orada olduklarını anlatan hikayelerini görmekteyiz. Bu insanların hayat hikayelerinden kesitler görmemiz mümkün. İki insanın, toplum tarafından dışlandıkları, ötekileştirildiklerini görüyoruz. Oyunda toplumun ön yargılarından kaynaklı bu iki insanın yaşamlarının nasıl kötüye gitttiği, toplum içerisinde nasıl yer edinemediklerini görmekteyiz. Oyunun bir diğer karakteri olan Gardiyanın var olduğu sahnelerde vicdan muhasebesinin en iyi yapıldığı durum olarak görmekteyiz."

Bu iki insanın tek derdi: "Bizim Dünyamız neresi?" 

Oyun Yazarı: Murat Can Kibiroğlu

Dramaturji: Barış Üstün - Kemal Ağar 

Sahne Tasarımı: Aziz Çoban 

Kostüm Tasarımı: Kemal Ağar, Fercan Bay Işık Tasarımı: Barış Üstün 

Müzik: Barış Ergürlü 

Oyuncular: Kemal Ağar - Aziz Çoban - Fercan Bay

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Sarı Köpek

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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