Sarı Basın Kartı Komisyonu 9 Mayıs'ta Toplanıyor

Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü, Sarı Basın Kartı Komisyonunun 9 Mayıs tarihinde toplanacağını duyurdu.



Edirne Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Basın Kartı Komisyonu Toplantısı 9 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda ilk kez basın kartı alacak basın mensupları ile sürekli basın kartı alacak basın mensuplarının müracaatları Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görüşülerek karara bağlanacaktır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında 2 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen başvurular görüşülüp karara bağlanacaktır. Bu bağlamda başvuruları komisyona intikal ettirilecek başvuru sahiplerinin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Mesleki çalışma göndermesi gereken başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan 'Basın Kartı' bölümüne girerek 'Mesleki Çalışma Gönder' kısmından mesleki çalışmalarını sisteme yüklemelidirler. Mesleki çalışmalarla ilgili detaylı bilgi il müdürlüklerimizden alınabilir. Sürekli basın kartı başvurusunda bulunanlardan mesleki çalışma niteliğinde olmayan bir belge ile durumlarını tevsik etmek isteyenlerin söz konusu belgeleri basılı ortamda il müdürlüklerimiz aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze intikal ettirmeleri gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin çalıştıkları gazete/dergi örneklerinin "pdf" olarak Komisyon görüşüne sunulması öngörüldüğünden yayınların "Devlet Enformasyon Sistemi"ne yüklenmesi hususunda gereken özenin gösterilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili soru ve sorunların Basın Kartı Destek Hattı (312) 583 61 60 ve basinkarti@byegm.gov.tr elektronik posta adresi aracılığıyla iletilmesi halinde daha hızlı çözümler sunulabilmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verildi. - EDİRNE