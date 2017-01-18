Sarhoş Hırsızlar Güvenlik Kamerasının Sirenini Kırdılar, Kameraları Unuttular

KONYA'da bir tekel bayiinin önüne gelen iki şüpheliden biri diğerinin omzuna çıkarak elindeki keserle güvenlik kamerasının sirenini kırdı. Sireni kırdıktan sonra iz bırakmamak için yerdeki parçaları toplayan şüpheliler, bir vatandaşın kendilerinin görmesi üzerine olay yerinden hızla kaçtı. Bu anlar işyerinin güvenlik kemaraları tarafından kaydedildi.



Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Akat'a ait işyerinin önüne gelen iki şüpheli, ilk önce çevrede keşif yaptı. Sarhoş oldukları anlaşılan ve ayakta durmakta bile güçlük çeken şüphelilerden biri diğerinin omzuna çıkarak elindeki keserle güvenlik kamerasının sirenini kırdı. 4 dakika içerisinde sireni kıran şüpheliler, iz bırakmamak için yerdeki parçaları topladı. Bu sırada kendilerini fark eden bir vatandaşın bağırması üzerine şüpheliler işyerinin içerisine giremeden hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Sabah işe geldiğinde sirenin kırık olduğunu fark ettiğini belirten işyeni sahibi Mustafa Akat, "Sabah işe geldiğimde sirenin kırık olduğunu gördüm. Kameralara baktığımda, kapşonlu iki kişi geliyor. Ellerinde keser var. Birbirlerinin omzuna çıkıp, sirenin kapaklarını kırıyorlar. Yan komşumun görmesi üzerine kaçıyorlar" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Konya