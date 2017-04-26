Sarhoş Bir Kişi, Görev Başındaki Robota Saldırınca Tutuklandı

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, gelecekte bir sürü robot görevli olacağının habercisi. Bu, bakış açınıza göre sıkıntılı ya da heyecan verici bir durum olabilir. Hatta kimileri kendine çeşitli "eğlence"ler çıkarabilir.



Geçen hafta Amerika, Kaliforniya'dan gelen bir habere göre, sarhoş bir kişi, Knightscope K5 isimli güvenlik görevlisi robotu yumrukladığı için tutuklandı. Bu olay sonrasında sosyal medyada, "insanlar ile robotların savaşı sonunda başladı" yorumları yapılıp, durum tiye alındı.



Polis, olayın Knightscope K5'in otoparktaki devriyesi sırasında gerekleştiğini söyledi. 41 yaşındaki Jason Sylvain'in ise neden robota saldırdığı tam olarak bilinmiyor. Yaşadığı saldırı sonrası yeren düşen robotun üzerinde sadece birkaç çizik olduğu raporlandı ve tekrar görevinin başında olduğu belirtildi.









Silikon Vadisi'nde yaşanan bu durum gerçekten çok enteresan ve düşündürücü. Ayrıca K5 silahsız bir görevli. Bu nedenle saldıran kişinin yaptığı hareketi acınası buluyoruz

Yerel yetkililer











Şimdi ise bu tür olaylar için gelecekte ne tarz önlemler alınabilir, o konuşuluyor. Özellikle, ilerleyen dönemlerde yeni yasaların yürürlüğe girmesi de olası. Bakalım yıllar sonra, gelişen teknoloji ve insan ilişkisi nasıl bir şekil alacak.