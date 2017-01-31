Sardok, Gökeyüp'e Yürüdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Sardes Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü (SARDOK) üyeleri, Gökeyüp Mahallesine yürüdü.



Yürüyüşlerini aralıksız sürdüren SARDOK üyeleri, 45 kişilik grupla son olarak Büyükşehir yasası ile beldeden mahalleye dönüşen Gökeyüp Mahallesine yürüdü. 3 saatlik yürüyüşün ardından üyeler, Gökeyüp Mahallesi'nde asker yemeğine katıldı. SARDOK üyeleri Dibek Dağı eteklerinden başladıkları yürüyüşte Yenisindel Mahallesi'deki 12 bin yıl öncesinden kalma insanoğluna ait ayak izlerini görme imkanı buldu. SARDOK üyeleri Gökeyüp Mahallesi'nden askere gidecek olan gençlere hediyeler verip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA