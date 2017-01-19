Sarayönü Sanayisinde Kış Yoğunluğu

Sarayönü ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, sanayi esnafının iş yoğunluğunu arttırdı.



İlçede hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle aracı arızalanan ve çalışmayan vatandaşlar sanayinin yolunu tuttu.



Oto elektrik ustası Sedir Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartları nedeniyle arızalanan araçları tamir etmek için fazladan mesai yaptıklarını söyledi.



Soğuk havalar nedeniyle bakımı tam yapılmayan araçların arıza verdiğini anlatan Yalçın, "Son günlerde iş yoğunluğumuz bir hayli arttı. Bu yoğunluk, hava sıcaklıkları eksilerde olduğu sürece devam eder. Sanayimize şu günlerde gelen vatandaşlar, en fazla araçlarının çalışmadığından şikayet ediyor. Bazen gece saatlerine kadar mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Yoksa işler yetişmiyor." diye konuştu.