Sarayönü'ne Şehir Meydanı Yapılacak

Sarayönü Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.



Toplantıda, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karatepe Mahallesi'ne yapılacak olan mahalle konağı için arsa tahsis edilmesine karar verildi.



Diğer bir gündem maddeside Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okul yapılması için arsa tahsis edilmesi konusu görüşüldü.



Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ilçeye yeni bir okul binası yapılacağını söyledi.



Okul binası inşa edildikten sonra ilçe merkezindeki Kız Teknik ve Meslek Anadolu Lisesinin taşınacağını belirten Solak, "Bu okulumuz taşındıktan sonra boşalan binayı yıkarak içerisinde bulunduğu arsaya şehir meydanı yapacağız. İlçemizin bir meydanı olmaması büyük eksiklikti. Bu şekilde ilçemiz şehir meydanına ve yeni bir okula aynı proje içinde sahip olacak." dedi.